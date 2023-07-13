Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина

Басманный районный суд Москвы 13 июля отправил под домашний арест замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина, который обвиняется в коррупции в особо крупном размере.

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года», — говорится в решении суда, имеющемся в распоряжении «Известий».

Постановление в законную силу не вступило.

Согласно Уголовному кодексу РФ, максимальная ответственность по части 6 статьи 290 предполагает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до стократной суммы взятки и с лишением занимать определенные должности на срок до 15 лет.

Ранее в этот день под домашний арест отправили подозреваемого в даче взятки Паршину Александра Моносова. Мера пресечения ему также назначена до 12 сентября 2023 года.

О том, что Паршин задержан по подозрению в коррупции стало известно ранее, 13 июля. Как добавили в пресс-службе Басманного суда, материалы в отношении Паршина уже поступили в суд.

Пресс-секретарь Минцифры Мария Лышнова заявила, что министерство оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам.