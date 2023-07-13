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Подозреваемому в даче взятки замглавы Минцифры Паршину назначили домашний арест

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Басманный районный суд Москвы 13 июля отправил под домашний арест Александра Моносова. Он подозревается в даче взятки замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину.

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Моносова Александра Наумовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале судов Москвы.

Согласно Уголовному кодексу РФ, максимальная ответственность по части 5 статьи 291 предполагает до 15 лет лишения свободы. Однако лицо, давшее взятку, «освобождается от уголовной ответственности», если оно активно способствовало раскрытию преступления или если после совершения преступления добровольно сообщило о нем в правоохранительные органы.

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О том, что Паршин задержан по подозрению в коррупции стало известно ранее в этот день. Как добавили в пресс-службе Басманного суда, материалы в отношении Паршина уже поступили в суд.

Пресс-секретарь Минцифры Мария Лышнова заявила, что министерство оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам.

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