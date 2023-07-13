Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко «Известиям» 13 июля.

Как добавили в пресс-службе Басманного суда, материалы в отношении Паршина уже поступили в суд, заседание начнется в ближайшее время.

Пресс-секретарь Минцифры Мария Лышнова подтвердила «Известиям», что в отношении замглавы ведомства проводится расследование, министерство оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков стал фигурантом еще одного уголовного дела. В региональном представительстве СК заявили, что чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере»).

В ноябре прошлого года экс-министра задержали по подозрению в коррупции и мошенничестве.