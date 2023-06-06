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В отношении экс-главы иркутского минздрава возбудили еще одно дело

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Фото: СУ СК России по Иркутской области
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Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков стал фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере»).

Предполагается, что весной 2022 года Сандаков совершил ряд операций с ценными бумагами для того, чтобы придать правомерный вид распоряжению финансами на общую сумму 8 млн рублей, полученными в виде взяток. На вырученные в ходе махинаций средства он купил квартиру в Москве.

В ноябре прошлого года экс-министра задержали по подозрению в коррупции и мошенничестве.

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26 мая Сыктывкарский городской суд приговорил бывшего руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о хищении почти 200 млн рублей из благотворительного фонда «Патриот».

До этого, 19 мая, стало известно, что суд арестовал главу налоговой службы Серпухова Александра Кирша, обвиняемого в вымогательстве. По данным следствия, Кирш и трое его подчиненных получали взятки от коммерческих структур на сумму до 4,5 млн рублей. За это они снижали суммы доначисленных по итогам проверок налогов, которые не были уплачены ранее.

В конце апреля экс-начальнику управления МВД России по Камчатскому краю Михаилу Киселеву суд назначил 11 лет колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

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