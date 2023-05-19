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Суд арестовал главу налоговой службы Серпухова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Суд арестовал главу налоговой службы Серпухова Александра Кирша, обвиняемого в вымогательстве. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По данным следствия, Кирш и трое его подчиненных выстроили схему вымогательства у коммерческих структур. Сумма взятки составляла от 1,5 млн до 4,5 млн рублей. За это сотрудники налоговой снижали суммы доначисленных по итогам проверок налогов, которые не были уплачены ранее.

Мужчина пробудет под стражей 1 месяц 27 суток, до 14 июля текущего года. Суд также отклонил ходатайство защиты Кирша об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела в отношении четырех взяткодателей.

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Кирш был задержан ранее в пятницу. Его подозревают в восьми эпизодах взяточничества. На данный момент следователи проверяют и других сотрудников налоговой службы Серпухова.

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