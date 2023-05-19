Глава налоговой службы Серпухова задержан по подозрению во взяточничестве

Задержан глава налоговой службы подмосковного Серпухова Александр Кирш, сообщает 19 мая источник «Известий».

Его подозревают в восьми эпизодах взяточничества.

По данным источника, следователи в настоящее время проверяют и других сотрудников ведомства.

Ожидается, что вскоре суд изберет Киршу меру пресечения.

В конце апреля экс- начальнику управления МВД России по Камчатскому краю Михаилу Киселеву суд назначил 11 лет колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.