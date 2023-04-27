Экс-начальника УМВД Камчатки приговорили к 11 годам колонии за взятку

Бывшему начальнику управления МВД России по Камчатскому краю Михаилу Киселеву суд назначил 11 лет колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере и превышению должностных полномочий. Об этом 27 апреля сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«Следствием и судом установлено, что в июле 2020 года в городе Петропавловске-Камчатском Киселев отдал незаконные указания подчиненным ему сотрудникам полиции вернуть задержанную и подлежащую изъятию рыбопродукцию, которую руководитель местного рыбоперерабатывающего предприятия перевозил в отсутствие требуемых ветеринарных свидетельств», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа наложен арест на принадлежащее Киселеву имущество на сумму более 2 млн рублей.

Киселев приговорен судом к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 11 лет. Также он лишен звания генерал-майора полиции и права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на пять лет.

Как сообщили в СК РФ, предприниматель, давший взятку Киселеву, и сотрудники полиции, выступавшие в качестве посредников, также привлечены к уголовной ответственности. В отношении них вынесены судебные решения.

Ранее, 13 апреля, суд на два месяца заключил под стражу заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №15 по городу Москве Елену Ишханову. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Ишханова получала взятки, когда занимала должность начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков в ИФНС №28. Взамен она не предоставляла в другую налоговую инспекцию сведения о фактическом отсутствии юридических лиц, регистрирующихся по адресу предпринимателя.