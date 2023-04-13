Суд арестовал замначальника налоговой инспекции в Москве за взятки

Суд на два месяца заключил под стражу заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 15 по городу Москве Елену Ишханову. Об этом 13 апреля сообщила прокуратура Москвы в Telegram.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

«Ишханова на систематической основе получала на подконтрольные ей банковские карты от предпринимателя денежные средства в качестве взятки за совершение заведомо незаконного бездействия в пользу взяткодателя на общую сумму свыше 1,8 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что Ишханова получала взятки с сентября 2016 года по октябрь 2018 года, когда занимала должность начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков в ИФНС № 28. Взамен она не предоставляла в другую налоговую инспекцию сведения о фактическом отсутствии юридических лиц, регистрирующихся по адресу предпринимателя.

Предприниматель сообщил о действиях Ишхановой в рамках выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве, которое он заключил с Басманным межрайонным прокурором.

Накануне бывший заместитель начальника Московской таможни Сергей Цуканов был приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки».

Также 12 апреля в отношении заместителя главы департамента здравоохранения Брянской области Ларисы Борщевской возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.