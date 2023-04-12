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Замглавы депздрава Брянской области обвинили в получении взятки

Замглавы депздрава Брянской области Борщевской предъявлено обвинение в получении взятки
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Фото: соцсети
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Уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении заместителя главы департамента здравоохранения Брянской области Ларисы Борщевской. Об этом 12 апреля сообщил знакомый с ситуацией источник «Известий».

Отмечается, что чиновница за незаконно оказанные услуги получила вознаграждение не менее 1,5 млн рублей.

«Деньги она получила при посредничестве регионального менеджера компании «Ланцент». За взятку Борщевская пообещала помощь с заключением договоров о поставках лекарств без проведения конкурса», сообщил собеседник.

Как отмечено на сайте Следственного комитета (СК) РФ по региону, Борщевской предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», а помогавшей ей посреднице — в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

После проведенных обысков в квартирах чиновницы и посредницы следователи изъяли более 4 млн рублей. Обе женщины задержаны.

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Ранее, 4 апреля, источник «Известий» сообщал, что глава петербургского филиала «Росгранстроя» Леонид Лагода задержан по подозрению в получении взятки на сумму в 6 млн рублей. По его данным, преступление было совершено, когда Лагода возглавлял отдел «Ленобллеса».

На протяжении шести месяцев он получал по 1 млн рублей от компании «Полар Инвест». За эти деньги он должен был поспособствовать фирме получить в собственность участок леса площадью почти в 6,5 тыс. га. Возбуждено уголовное дело за взятку в особо крупном размере.

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