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Бывший вице-премьер Коми приговорен к 8,5 года колонии за хищение средств

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Фото: пресс-служба правительства Республики Коми
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Сыктывкарский городской суд 26 мая приговорил бывшего руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о хищении почти 200 млн рублей из благотворительного фонда «Патриот».

Суд назначил Порядину наказание в виде лишения свободы на восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Бывший глава администрации также обязан будет выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Вместе с тем суд лишил фигуранта права занимать определенные должности на три года, передает ТАСС.

По данным следствия, в 2018–2020 годах Порядин, действуя с группой лиц по предварительному сговору, похитил денежные средства, поступившие на счета благотворительного фонда «Патриот», на общую сумму не менее 85 млн рублей. После этого путем заключения фиктивных договоров с предпринимателями деньги были обналичены и легализованы, а часть передана Порядину.

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Ранее, 28 апреля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили об обвинении проректора по науке ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Сергея Синельникова-Мурылева в растрате средств, выделенных на научные работы.

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