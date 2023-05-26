Бывший вице-премьер Коми приговорен к 8,5 года колонии за хищение средств
Сыктывкарский городской суд 26 мая приговорил бывшего руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о хищении почти 200 млн рублей из благотворительного фонда «Патриот».
Суд назначил Порядину наказание в виде лишения свободы на восемь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Бывший глава администрации также обязан будет выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Вместе с тем суд лишил фигуранта права занимать определенные должности на три года, передает ТАСС.
По данным следствия, в 2018–2020 годах Порядин, действуя с группой лиц по предварительному сговору, похитил денежные средства, поступившие на счета благотворительного фонда «Патриот», на общую сумму не менее 85 млн рублей. После этого путем заключения фиктивных договоров с предпринимателями деньги были обналичены и легализованы, а часть передана Порядину.
Ранее, 28 апреля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили об обвинении проректора по науке ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Сергея Синельникова-Мурылева в растрате средств, выделенных на научные работы.