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ФСБ сообщила об обвинении проректора РАНХиГС в растрате денег

ФСБ: проректор РАНХиГС Синельников-Мурылев обвиняется в растрате средств на научные работы
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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ пресечена противоправная деятельность проректора по науке ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Сергея Синельникова-Мурылева по факту растраты средств, выделенных на научные работы. Об этом сообщили в пятницу, 28 апреля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На кадрах демонстрируется, как проректора с вещами сопровождают сотрудники органов федеральной службы безопасности до следственного управления.

По данным ведомства, Синельников-Мурылев обвиняется в растрате денежных средств, выделенных на научные работы сотрудников РАНХиГС по заказам органов власти.

Следственным управлением ФСБ РФ в отношении Синельникова-Мурылева было возбуждено уголовное дела по ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата») УК России. Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.

Лефортовский районный суд арестовал Синельникова-Мурылева 27 апреля. По информации «Известий», он подозревается в хищении в размере 1 млн рублей.

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В июле 2022 года ректор РАНХиГС Владимир Мау был задержан в качестве обвиняемого в хищении средств вуза на сумму, превышающую 21 млн рублей. В августе он вернулся к исполнению обязанностей ректора. В октябре стало известно о прекращении уголовного дела против него.

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