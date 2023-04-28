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Суд арестовал ректора ВАВТ по подозрению в хищении миллиона рублей

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Лефортовский районный суд арестовал 27 апреля ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылёва.

По информации «Известий», он подозревается в хищении в размере 1 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Синельникова-Мурылёва возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Синельников-Мурылёв также является научным руководителем Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, проектором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Он возглавляет ВАВТ с 2007 года.

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В июле 2022 года ректор РАНХиГС Владимир Мау был задержан в качестве обвиняемого в хищении средств вуза на сумму, превышающую 21 млн рублей. В августе он вернулся к исполнению обязанностей ректора. В октябре стало известно о прекращении уголовного дела против него.

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