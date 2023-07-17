Белгородский губернатор Гладков подтвердил гибель двух человек при ЧП на Крымском мосту

В результате ЧП на Крымском мосту пострадала 14-летняя девочка, ее родители погибли. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Какая информация есть на сегодняшний момент? Пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников — министр здравоохранения Белгородской области», — написал он.

По оперативной информации, в настоящий момент ребенок дышит самостоятельно и находится в сознании. После того как врачи дадут разрешение на перевозку, ее транспортируют в Белгородскую область.

Власти будут оказывать семье всю необходимую помощь.

Кроме того, Гладков добавил, что дети, которые были отправлены в крымские лагеря, находятся в безопасности, в пути нет никого.

17 июля в 3:05 была совершена террористическая атака на Крымский мост посредством двух украинских беспилотных надводных аппаратов.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ЧП на Крымском мосту является террористической атакой. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Для координации действий создан оперштаб, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов указал на отсутствие повреждений железнодорожного полотна. Он добавил, что полуостров не изолирован, поскольку связан с материковой частью России сухопутным коридором на севере.

На Крымском мосту организовано автобусное сообщение до станции Южная (последняя ж/д станция перед Крымским мостом). Оттуда можно добраться электропоездами в Темрюк и пересесть снова на автобусы до пункта назначения.