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Комитет СФ осудил решение США поставить кассетные боеприпасы Украине

Источник «РИА Новости»: комитет СФ осудил решение США поставить кассетные боеприпасы Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Amanda Jett
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Международный комитет Совета Федерации поддержал проект обращения с осуждением решения администрации президента США поставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом 17 июля сообщил источник «РИА Новости» в комитете.

«Да, обращение поддержали. Предложили палате рассмотреть его на пленарном заседании в среду», — рассказал он.

В обращении указано, что Совет Федерации выражает озабоченность в связи с поставками такого рода боеприпасов.

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13 июля Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. До этого, 7 июля, президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что передача кассетных боеприпасов обречена на провал. Это решение не поддержали многие страны и представители США, отметила дипломат. По ее словам, поставки этих снарядов угрожают мирному населению и способствуют эскалации конфликта.

Кроме того, 12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное использование Украиной кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать определенные контрмеры. Однако какими они будут, по его словам, решать будет Минобороны России.

Так, 11 июля город Токмак Запорожской области уже был обстрелян кассетными боеприпасами. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Еще 7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверял, что Вашингтон получил от украинской стороны письменные гарантии, что эти снаряды якобы будут применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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