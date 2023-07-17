Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков указал на прекращение участия РФ в зерновой сделке
Политика
Путин принял доклады об атаке на Крымский мост
Общество
На Кубани сообщили об отсутствии угроз жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки
Политика
Песков указал на необходимость сохранить каналы связи с США
Политика
Комитет СФ осудил решение США поставить кассетные боеприпасы Украине
Мир
МИД КНР выразил надежду на продление зерновой сделки
Туризм
В РСТ заявили о готовности отелей Крыма бесплатно продлевать проживание туристов
Экономика
В России подорожали грузовые автоперевозки
Происшествия
НАК назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой
Авто
АвтоВАЗ планирует начать производство 150-сильных турбомоторов
Авто
На российском рынке начались продажи седана Changan Lamore
Происшествия
Туристку убило молнией на юге Красноярского края
Авто
Авто в России подорожают из-за повышения утилизационного сбора с 1 августа

Как получить бесплатную путевку в санаторий в 2023 году

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторые ошибочно считают, что санаторно-курортное лечение полагается только тем, кто имеет хронические заболевания, недавно перенес хирургические операции или серьезные травмы. Однако перечень показаний, по которым можно бесплатно попасть в санаторий, гораздо шире. Кому положены путевки и как их получить — в материале «Известий».

Кто может получить бесплатную путевку в санаторий в 2023 году

Попасть в санаторий бесплатно можно, если человек принадлежит к одной из льготных категорий. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют инвалиды любой группы, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, и другие.

Санаторно-курортное лечение предоставляется в порядке очереди при наличии действующего полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Регионы могут расширять список льготников. Так, в Москве в него входят неработающие пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, неработающие ветераны труда, жертвы террористических актов и члены их семей.

Эти категории граждан имеют право не только на санаторно-курортное лечение, но и на бесплатный проезд к месту лечения.

Кроме того, в ноябре 2021 года был упрощен порядок постановки на учет московских льготников для получения бесплатной путевки. Теперь эту процедуру можно пройти через личный кабинет на портале mos.ru.

Здоровый интерес: мест в санаториях юга России на июнь уже почти нет
Небывало высокую загрузку здравниц на лето обеспечили ограничения по выезду за границу и спрос на реабилитацию после COVID-19

Получить путевку можно в том числе по медицинским показаниям. Сюда входят болезни сердечно-сосудистой, эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, а также не относящиеся к тяжелым, но довольно распространенные заболевания, такие как гастриты, варикозное расширение вен, неврозы, конъюнктивит и прочее. Причем даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения.

Полный перечень показаний для санаторно-курортного лечения приведен в приказе Минздрава России.

Как получить бесплатную путевку в санаторий в 2023 году

Путевки в санаторий распределяются в соответствии с датой постановки на учет, в первую очередь они предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Получить путевки можно двумя способами — как по линии Социального фонда, так и по линии ОМС. В зависимости от этого процедура оформления путевки будет несколько отличаться. Однако в любом случае потребуется собрать пакет документов для врачебной комиссии, которая и решает вопрос о выдаче путевок в санаторий.

Итак, понадобятся: копии паспорта и страхового полиса; направление от лечащего врача; эпикриз с указанием диагноза; анализы крови и мочи, а также на TORCH-инфекции и венерические заболевания. Помимо этого, надо будет сделать ЭКГ, флюорографию, а женщинам еще дополнительно пройти осмотр у гинеколога.

Санаторное влечение: южные курорты на майские каникулы заполнены на 95%
Спрос на оздоровительный отдых превысил допандемийные показатели

В течение 20 дней врачебная комиссия должна принять решение. При положительном ответе пациент получит направление по форме № 057/у-04, необходимое для оформлении путевки.

Также важно узнать, что санатории принимают пациентов только по своему лечебному профилю. На данный момент стали актуальны программы реабилитации для переболевших коронавирусом.

Список здравниц, которые предоставляют бесплатные услуги по лечению и реабилитации по полису, можно посмотреть в приложении к приказу Минтруда и Минздрава.

Когда могут отказать в выдаче льготной путевки в санаторий в 2023 году

Одним из частых поводов для отказа служат противопоказания к санаторно-курортному лечению. К ним, например, относятся хронические заболевания на стадии обострения, болезни, передающиеся половым путем, заразные болезни кожи и глаз. Проверить, имеются ли они у пациента, можно по ссылке.

Если закончились сроки анализов, в медицинском заключении допущена ошибка или не хватает какой-либо справки, то в лечении тоже могут отказать.

COVID и море: 20% санаториев в РФ начали постинфекционную реабилитацию
Сочи, Крым, Алтайский и Ставропольский края запустили туры со специальными оздоровительными программами

Можно ли получить компенсацию за неиспользованную путевку в санаторий в 2023 году

Вместо поездки в санаторий можно выбрать денежную компенсацию. Однако чтобы ее получить, надо иметь право на получение путевки.

Прежде всего необходимо написать заявление о замене путевки на выплаты. В нем нужно указать реквизиты счета, куда будут перечислены средства.

В течение 10 дней с момента подачи заявления компенсация должна быть назначена.

Читайте также — «Юрист назвал способы поехать в санаторий бесплатно».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023