Некоторые ошибочно считают, что санаторно-курортное лечение полагается только тем, кто имеет хронические заболевания, недавно перенес хирургические операции или серьезные травмы. Однако перечень показаний, по которым можно бесплатно попасть в санаторий, гораздо шире. Кому положены путевки и как их получить — в материале «Известий».

Кто может получить бесплатную путевку в санаторий в 2023 году

Попасть в санаторий бесплатно можно, если человек принадлежит к одной из льготных категорий. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют инвалиды любой группы, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, и другие.

Санаторно-курортное лечение предоставляется в порядке очереди при наличии действующего полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Регионы могут расширять список льготников. Так, в Москве в него входят неработающие пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, неработающие ветераны труда, жертвы террористических актов и члены их семей.

Эти категории граждан имеют право не только на санаторно-курортное лечение, но и на бесплатный проезд к месту лечения.

Кроме того, в ноябре 2021 года был упрощен порядок постановки на учет московских льготников для получения бесплатной путевки. Теперь эту процедуру можно пройти через личный кабинет на портале mos.ru.

Получить путевку можно в том числе по медицинским показаниям. Сюда входят болезни сердечно-сосудистой, эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, а также не относящиеся к тяжелым, но довольно распространенные заболевания, такие как гастриты, варикозное расширение вен, неврозы, конъюнктивит и прочее. Причем даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения.

Полный перечень показаний для санаторно-курортного лечения приведен в приказе Минздрава России.

Как получить бесплатную путевку в санаторий в 2023 году

Путевки в санаторий распределяются в соответствии с датой постановки на учет, в первую очередь они предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Получить путевки можно двумя способами — как по линии Социального фонда, так и по линии ОМС. В зависимости от этого процедура оформления путевки будет несколько отличаться. Однако в любом случае потребуется собрать пакет документов для врачебной комиссии, которая и решает вопрос о выдаче путевок в санаторий.

Итак, понадобятся: копии паспорта и страхового полиса; направление от лечащего врача; эпикриз с указанием диагноза; анализы крови и мочи, а также на TORCH-инфекции и венерические заболевания. Помимо этого, надо будет сделать ЭКГ, флюорографию, а женщинам еще дополнительно пройти осмотр у гинеколога.

В течение 20 дней врачебная комиссия должна принять решение. При положительном ответе пациент получит направление по форме № 057/у-04, необходимое для оформлении путевки.

Также важно узнать, что санатории принимают пациентов только по своему лечебному профилю. На данный момент стали актуальны программы реабилитации для переболевших коронавирусом.

Список здравниц, которые предоставляют бесплатные услуги по лечению и реабилитации по полису, можно посмотреть в приложении к приказу Минтруда и Минздрава.

Когда могут отказать в выдаче льготной путевки в санаторий в 2023 году

Одним из частых поводов для отказа служат противопоказания к санаторно-курортному лечению. К ним, например, относятся хронические заболевания на стадии обострения, болезни, передающиеся половым путем, заразные болезни кожи и глаз. Проверить, имеются ли они у пациента, можно по ссылке.

Если закончились сроки анализов, в медицинском заключении допущена ошибка или не хватает какой-либо справки, то в лечении тоже могут отказать.

Можно ли получить компенсацию за неиспользованную путевку в санаторий в 2023 году

Вместо поездки в санаторий можно выбрать денежную компенсацию. Однако чтобы ее получить, надо иметь право на получение путевки.

Прежде всего необходимо написать заявление о замене путевки на выплаты. В нем нужно указать реквизиты счета, куда будут перечислены средства.

В течение 10 дней с момента подачи заявления компенсация должна быть назначена.

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