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Юрист назвал способы поехать в санаторий бесплатно

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Попасть в санаторий бесплатно можно, если человек принадлежит к льготной категории, а также по медицинским показаниям. Об этом в воскресенье, 23 мая, рассказал «Российской газете» доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

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«Надо сказать, что перечень заболеваний довольно широкий, и даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения. Что уж говорить о тяжелых недугах и перенесенных операциях. Для врачебной комиссии необходимо будет собрать целый ряд документов и сдать анализы. После этого в течение 20 дней комиссия обязана принять решение о выдаче или невыдаче путевки», — сообщил Соловьев.

По его словам, при положительном решении гражданин получит направление, по которому и оформит путевку, но только в том санатории, которые обслуживают по полису ОМС и в порядке очереди.

Льготники обладают безусловным правом на санаторное лечение. В частности, в данную категорию лиц входят дети до 18 лет со статусом ребенка-инвалида и их законные представители, дети от двух лет при неврологических или психических отклонениях, несовершеннолетние, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий, инвалиды любой группы, участники ВОВ и другие, заключил юрист.

20 мая вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что к июлю-августу загрузка санаториев Крыма и Краснодарского края составит 90–95%. Отмечается, что высокая популярность здравниц на все лето обеспечена по причине ограничений по выезду за границу и за счет спрос на реабилитацию после COVID-19.

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