Один человек погиб и трое пострадали от удара молнии в красноярском парке «Ергаки»

В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае в результате удара молнии погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили в главном управлении МЧС РФ по Республике Хакасия.

«По поступившей информации, в результате попадания молнии в туристскую группу погибла девушка, еще три человека, взрослые, получили ожоги. Сегодня утром в сторону пострадавших выдвинулись спасатели, базирующиеся в парке «Ергаки», — передает ТАСС слова представителя ведомства.

По данным следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и Хакасии, туристическая группа, состоявшая из 14 человек, отправилась в «Ергаки» в горный поход. В воскресенье, 16 июля, четверо из них начали восхождение на пик Звездный.

«В связи с ухудшением погодных условий, когда туристы находились на высоте скалы около 400 м, произошел удар молнии, в результате чего из четырех туристов женщина погибла на месте, двое мужчин получили травмы ног, один не пострадал», — сообщил представитель регионального управления СК РФ.

Ранее, 10 июня, в Адыгее погибла 26-летняя девушка из Новороссийска в результате удара молнии во время горного похода. Группа из 28 туристов отправилась в однодневный поход по горной местности. Погода испортилась, пошел дождь с грозой, во время которой девушка получила электрический заряд, несовместимый с жизнью.