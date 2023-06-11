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Туристка умерла от удара молнии во время турпохода в горах Адыгеи

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Фото: СК РФ по Республике Адыгея
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В Адыгее следственный отдел по Майкопскому району следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по республике начал проверку по факту гибели 26-летней туристки из Новороссийска в результате удара молнии во время горного похода. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

По предварительным данным, 10 июня группа туристов из 38 человек отправилась поход по горной местности на один день. Во время похода погода испортилась, пошел дождь с грозой. В районе Абадзешского перевала в погибшую ударила молния. Она получила лектрический разряд, несовместимый с жизнью.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смерти.

«Опрашиваются очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в следственном отделе.

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Ранее 10 июня туристка погибла в Карачаево-Черкесии (КЧР) после того, как во время спуска по горной реке перевернулся рафт. Инцидент произошел в поселке Архыз.

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