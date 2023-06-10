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Туристка погибла во время спуска по горной реке в Карачаево-Черкессии

Рафт с 11 туристами перевернулся в КЧР, один человек погиб
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Фото: МЧС России
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Туристка погибла в Карачаево-Черкесии (КЧР) после того, как во время спуска по горной реке перевернулся рафт. Об этом 10 июня сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Архыз.

«На рафте находились 11 человек, включая инструктора. На момент прибытия спасателей на место происшествия девять человек самостоятельно выбрались на берег, два человека были извлечены очевидцами, один из которых госпитализирован в Зеленчукскую ЦРБ. Девушка 1993 года рождения погибла», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 4 мая, во время сплава по озеру Маныч-Гудило на Ставрополье погиб один и пострадали четверо рафтеров из Липецка. Туристы собирались на трех байдарках преодолеть путь от моста в селе Дивное до города Пролетарска в Ростовской области, однако попали в непогоду. Байдарки разделил сильный ветер. Две из них прибились к острову Лошадиный в Апанасенковском округе. Третью, на которой находились два человека, вынесло в Калмыкию, после чего она перевернулась. Женщина смогла доплыть до берега в районе села Приютного, а мужчина погиб. Позднее местные жители обнаружили его тело в 15 км от населенного пункта.

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