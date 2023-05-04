Четверо липчан пострадали и один погиб на сплаве в Ставрополье

Во время сплава по озеру Маныч-Гудило на Ставрополье погиб один и пострадали четверо рафтеров из Липецка. Туристы собирались на трех байдарках преодолеть путь от моста в селе Дивное до города Пролетарска в Ростовской области.

Как пишет Lipetskmedia, через некоторое время после начала сплава туристов застала непогода. Байдарки разделил сильный ветер. Две из них прибились к острову Лошадиный в Апанасенковском округе. Третью, на которой находились два человека, вынесло в Калмыкию, после чего она перевернулась.

GOROD48 со ссылкой на аварийно-спасательную службу сообщает, что женщина смогла доплыть до берега в районе села Приютного, а мужчина погиб. Позднее местные жители обнаружили его тело в 15 км от населенного пункта.

Туристов, которые оказались отрезанными от суши на Лошадином острове, эвакуировали на лодках спасатели. Пострадавших доставили в гостиницу, откуда на следующий день они уехали домой.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что во время прогулки на лодке в Вологде погибли женщина и семилетний мальчик. Вместе с ними в лодке находились отец и друг семьи. Мужчины смогли выплыть на берег.