Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер модельер Вячеслав Зайцев
Спорт
Глава IBA Кремлев объявил открытым чемпионат мира с участием сборной РФ
Армия
ВС РФ сбили беспилотник с американской взрывчаткой в районе Энергодара
Мир
Захарова заявила о праве Москвы разорвать дипотношения с Польшей
Происшествия
В Ингушетии мать и бабушку заподозрили в избиении четырехлетней девочки
Общество
В МЧС предупредили о пепловых выбросах на вулкане Шивелуч высотой 15 тыс. м
Армия
ВС РФ взяли под контроль еще четыре квартала в Артемовске
Общество
У посольства Польши в Москве прошел митинг против захвата школы в Варшаве
Общество
Модельер Татьяна Котегова назвала смерть Зайцева уходом эпохи
Мир
Школа при посольстве РФ в Польше продолжит работу в новом здании
Мир
Президент Литвы исключил членство Украины в НАТО во время конфликта
Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 3,5 тыс. м
Общество
Костомарову поставили пробные протезы

Женщина и ребенок погибли при опрокидывании лодки в Вологде

Мэр Вологды Воропанов: женщина и ребенок утонули при опрокидывании лодки на реке
0
Фото: СУ СК России по Вологодской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина и ребенок погибли во время прогулки на лодке по реке в Вологде. Об этом 30 апреля сообщил мэр города Сергей Воропанов в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла на реке вблизи улицы Клубова. Вместе с женщиной и семилетним мальчиком в лодке находились отец и друг семьи. Мужчины смогли выплыть на берег.

По данным СУ СК России по Вологодской области, все люди в лодке были в спасательных жилетах. Плавсредством управлял супруг погибшей, он же сообщил в экстренные службы о произошедшем.

Тела женщины и ребенка спасатели достали из воды, выжившим была оказана медицинская помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Мертвая вода: как обезопасить ребенка на отдыхе
Кто несет ответственность за здоровье детей во время посещения аквапарков и пляжей

Ранее в этот день в деревне Заитово Архангельского района Республики Башкортостан во время игры в реке утонула семилетняя девочка. Как установлено, дети играли в реке Кысынды в деревне Заитово. Взрослых рядом с ними не было.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023