Женщина и ребенок погибли при опрокидывании лодки в Вологде
Женщина и ребенок погибли во время прогулки на лодке по реке в Вологде. Об этом 30 апреля сообщил мэр города Сергей Воропанов в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла на реке вблизи улицы Клубова. Вместе с женщиной и семилетним мальчиком в лодке находились отец и друг семьи. Мужчины смогли выплыть на берег.
По данным СУ СК России по Вологодской области, все люди в лодке были в спасательных жилетах. Плавсредством управлял супруг погибшей, он же сообщил в экстренные службы о произошедшем.
Тела женщины и ребенка спасатели достали из воды, выжившим была оказана медицинская помощь.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).
Ранее в этот день в деревне Заитово Архангельского района Республики Башкортостан во время игры в реке утонула семилетняя девочка. Как установлено, дети играли в реке Кысынды в деревне Заитово. Взрослых рядом с ними не было.