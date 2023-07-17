Попытка морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать с применением новой тактики на юге Донецкой области развалилась перед неодолимой мощью экипажа одного российского танка, написал 16 июля Forbes.

«Но тактика неидеальна. В случае штурма в конце июня неожиданное появление единственного российского танка, похоже, сорвало атаку», — написал автор материала.

Журнал подробно описывает, как две бригады ВСУ работали над атакой, как превосходили российскую сторону численностью танков и бронированной техники, но «российскому Т-72 или Т-90 удалось подкрасться по той же стороне опушки к ведущим украинским грузовикам и выпустить 125-миллиметровый снаряд». После этого, бросив свой поврежденный грузовик, морские пехотинцы поступили осмотрительно: они развернулись и удалились», добавил автор.

Он пояснил: если половина атакующих сил движется слишком быстро, вся атака может разбиться о единственное жесткое препятствие.

«В случае операции «Лесная линия» — им стал одинокий российский танк, экипаж которого не побоялся выстоять и сразиться с численно превосходящими и быстрыми украинскими силами», — подчеркнул автор статьи.

10 июля Минобороны РФ рассказало, как танкисты Западного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ с диверсантами из Т-80БВ с закрытой огневой позиции с дистанции порядка 5 км. Расчет беспилотника помог танкистам выполнить свои задачи.

8 июля танкисты ВС РФ посеяли панику в рядах противника на Времевском выступе. начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, как танкисты за короткое время разбили несколько бронемашин ВСУ на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.