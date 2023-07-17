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CGTN назвал три критические ошибки НАТО на Украине

CGTN: главной ошибкой НАТО стал отказ альянса решить проблемы безопасности России
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Фото: Соцсети
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Отказ НАТО смягчить опасения России в области безопасности стал одной из самых больших ошибок альянса. Об этом и других промахах организации, которые привели к эскалации конфликта на Украине, рассказал обозреватель CGTN Бобби Надери.

В материале от 13 июля автор пояснил, что в результате постепенного расширения НАТО на восток беспокойство России лишь усиливалось. Тем, что альянс не смог провести «обстоятельный разговор с Москвой», чтобы «развеять эти опасения», он только еще больше обострил напряженность в регионе.

Второй критической ошибкой НАТО обозреватель назвал поспешную помощь Украине после протестов на Майдане в 2014 году. По его словам, это было сделано «без глубокого понимания ситуации». Он уверен, что открытая поддержка украинского правительства международным военным блоком лишь усилила раскол внутри страны.

«Еще одной ключевой ошибкой стала неспособность НАТО предвидеть и оценить возможные последствия своих операций на Украине», — заявил Надери.

Автор считает, что альянс, принимая решения по оказанию военной помощи Украине и обучению украинских сил, проигнорировал возможность ответной реакции России. По словам Надери, затяжной украинский конфликт — это последствия вмешательства НАТО.

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Ранее, 5 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не стремятся к эскалации конфликта на Украине, так как это приведет к негативным для всех последствиям. Однако при этом Соединенные Штаты продолжают оказывать стране финансовую и военную поддержку, о чем свидетельствует расширение номенклатуры поставляемых вооружений.

10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал НАТО прямым участником вооруженного конфликта на Украине на стороне Киева. Он отметил, что Запад снабжает Киев оружием, боеприпасами, военными материалами, финансовыми средствами. Песков указал на то, что каждый раз тактико-технические характеристики оружия повышаются.

До этого, в апреле, экс-разведчик Скотт Риттер заявлял, что, если американские власти официально решатся вмешаться в конфликт на Украине, это приведет к опасной эскалации. Риттер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает кризис на территории Европы в надежде на то, что страны — участницы НАТО окажутся вовлеченными в конфликт против Москвы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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