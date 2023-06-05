Белый дом выступил против эскалации военных действий на Украине

США не стремятся к эскалации конфликта на Украине, так как это приведет к негативным для всех последствиям. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби во время пресс-конференции.

Кирби заявил, что, по мнению США, эскалация военных действий на Украине — это плохой сценарий как для украинцев и европейцев, так и для россиян, поэтому Соединенные Штаты будут избегать обострения конфликта.

Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям отметил, что не может ответить на вопрос о том, началось ли украинское контрнаступление. По его мнению, США могут с уверенностью сказать, что они сделали всё возможное для подготовки Украины.

«Я не могу точно ответить на этот вопрос. Однако точно могу сказать, что мы провели большую работу, чтобы подготовить Украину. <…> Мы в течение последних нескольких месяцев делали всё возможное, чтобы у Украины было всё необходимое, а именно снаряжение, подготовка и возможности для успешного контрнаступления», — ответил Кирби.

США продолжают оказывать Украине финансовую и военную поддержку. При этом США стремятся максимально затянуть конфликт на Украине, о чем свидетельствует расширение номенклатуры поставляемых вооружений. Так, 27 мая замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что США хотят сделать конфликт не только максимально долгим, но и кровопролитным.

9 мая подполковник американской армии Дэниел Дэвис сказал, что главная цель США в украинском конфликте заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда России. В связи с этим Вашингтон постарается затянуть его на максимально длительный срок.

Как заявлял бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер 13 апреля, если власти США официально решатся вмешаться в конфликт на территории Украины, это приведет к опасной эскалации. По словам Риттера, Зеленский намеренно затягивает кризис на территории Европы в надежде на то, что страны — участницы НАТО окажутся вовлеченными в конфликт против Москвы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.