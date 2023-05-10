Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Интер» обыграл «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Экономика
В РФ возникли проблемы с ремонтом техники Bosch
Мир
Сектор Газа выпустил за день по Израилю 469 ракет
Мир
Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ об обращении с ОЯТ
Армия
Военнослужащие ЮВО изучили новые образцы беспилотников
Мир
Венгрия отказалась от проведения ЧЕ по фигурному катанию 2024 года
Мир
Песков назвал НАТО прямым участником конфликта на Украине
Мир
Песков назвал причиной начала СВО обман России и другие ошибки Запада
Мир
Песков назвал Украину спонсором терроризма из-за атаки на Кремль
Мир
В США объяснили главную цель Вашингтона в конфликте на Украине
Мир
Байден предрек проблемы всему миру в случае дефолта в США
Мир
Подозреваемые в подготовке терактов на 9 Мая в Белоруссии признали вину
Спорт
Волейболистки московского «Динамо» в восьмой раз выиграли чемпионат России
Сюжет:

Песков назвал НАТО прямым участником конфликта на Украине

0
Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал НАТО прямым участником вооруженного конфликта на Украине на стороне Киева. Об этом 10 мая он заявил в интервью журналистке Даринке Петрович для телеканала ATV.

«Трудно было себе представить, что члены НАТО, США, европейские страны, сначала косвенно, а затем и напрямую вмешаются в этот конфликт. НАТО сейчас - фактический участник этого конфликта, на стороне Украины», — отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что Запад снабжает Киев оружием, боеприпасами, военными материалами, финансовыми средствами. Песков указал на то, что каждый раз тактико-технические характеристики оружия повышаются.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин — о рисках дальнейшего расширения НАТО на восток и переговорах с Украиной

Накануне генерал ВВС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что западные государства не заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт разрешился победой Киева.

Ранее, 2 мая, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью лишится военной и финансовой поддержки США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.

В конце апреля координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» американской общественной организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто заявил, что осознание непобедимости России заставит США прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023