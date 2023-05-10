Песков назвал НАТО прямым участником конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал НАТО прямым участником вооруженного конфликта на Украине на стороне Киева. Об этом 10 мая он заявил в интервью журналистке Даринке Петрович для телеканала ATV.

«Трудно было себе представить, что члены НАТО, США, европейские страны, сначала косвенно, а затем и напрямую вмешаются в этот конфликт. НАТО сейчас - фактический участник этого конфликта, на стороне Украины», — отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что Запад снабжает Киев оружием, боеприпасами, военными материалами, финансовыми средствами. Песков указал на то, что каждый раз тактико-технические характеристики оружия повышаются.

Накануне генерал ВВС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что западные государства не заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт разрешился победой Киева.

Ранее, 2 мая, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью лишится военной и финансовой поддержки США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.

В конце апреля координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» американской общественной организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто заявил, что осознание непобедимости России заставит США прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.