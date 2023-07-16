В Туапсинском районе восстановлены все соцобъекты после подтопления

Все социальные объекты, пострадавшие в результате ливня в Туапсинском районе Краснодарского края, восстановлены. Об этом 16 июля сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, добавив, что полностью последствия стихии должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки.

«Социальные объекты Туапсинского района уже восстановлены. Теперь предстоит в течение суток вернуть водоснабжение. Там, где дома просушены, в ближайшие дни должно быть электричество», — заявил Кондратьев на совещании по итогу осмотра подтопленных территорий.

Также он дал поручение комиссиям максимально быстро провести обходы пострадавших территорий, так как «люди ждут помощи».

Сильный ливень начался в Краснодарском крае 12 июля. В Туапсинском районе подтопило дома. В этот же день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС и объявили об эвакуации населения.

15 июля глава Туапсинского района сообщал о сильном ливне в поселениях Новомихайловское и Джубгское. Позднее в распоряжении «Известий» также появилось видео, как вода затопила улицы сразу нескольких населенных пунктов Туапсинского района. Мощные ливни спровоцировали выход рек из берегов.

В тот же день стало известно, что в поселке городского типа Новомихайловский в регионе из-за сильного ливня упал пешеходный мост через реку Нечепсухо.

В результате подтоплений в регионе погибли пять человек, включая 15-летнего подростка. Продолжаются поиски 23-летней девушки, которая пропала без вести во время разгула стихии.