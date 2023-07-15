В Туапсинском районе снова начались сильные ливни и появились смерчи
В поселениях Новомихайловское и Джубгское Туапсинского района Краснодарского края идет сильный ливень. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в субботу, 15 июля.
«В районе продолжает действовать режим ЧС. Все службы работают. По возможности, оставайтесь дома», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, очевидцы опубликовали в Сети видео смерча, который образовался в море. Они наблюдали его в районе Новомихайловского.
Позднее в распоряжении «Известий» также появилось видео, как вода затопила улицы сразу нескольких населенных пунктов Туапсинского района. Мощные ливни спровоцировали выход рек из берегов.
На кадрах видно, как сильные потоки воды смывают деревья и крупногабаритные предметы. Например, забор одного дома снесло проплывающим мимо контейнером.
Стихийные бедствия начались в Краснодарском крае с 12 июля. Ночью в тот день в Туапсинском районе начался мощный ливень, в результате там подтопило дома. В этот же день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС и объявили об эвакуации населения.
Кроме того, 13 июля в Туапсе ввели недельный запрет на купание в море. Это связано с режимом ЧС из-за ливней. Подобное решение принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Во многих городах черноморского побережья до сих пор также действует штормовое предупреждение.
14 июля спасатели обнаружили тело пропавшего при подтоплениях на Кубани 15-летнего подростка. Так, число погибших в результате подтопления возросло до пяти. В настоящее время продолжаются поиски 23-летней девушки, пропавшей без вести во время разгула стихии.