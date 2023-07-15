В Туапсинском районе из-за ливня рухнул пешеходный мост через реку

В поселке городского типа Новомихайловский в Краснодарском крае из-за сильного ливня упал пешеходный мост через реку Нечепсухо. Об этом 15 июля сообщила администрация Туапсинского района.

«Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший микрорайон Остров и улицу Колхозную, смыло сегодня во время ливня. Жители не отрезаны от основной территории. В Новомихайловском есть альтернативный мост по улице Шаумяна», — отмечено в сообщении властей в Telegram-канале.

В Туапсинском районе на текущие сутки объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются ливни, сильный ветер и град. Также возможно поднятие уровня воды в реках.

Ранее 15 июля глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что в поселениях Новомихайловское и Джубгское Туапсинского района Краснодарского края идет сильный ливень.

Позднее в распоряжении «Известий» также появилось видео, как вода затопила улицы сразу нескольких населенных пунктов Туапсинского района. Мощные ливни спровоцировали выход рек из берегов.

Стихия бушует в Краснодарском крае с 12 июля. Ночью в тот день в Туапсинском районе начался мощный ливень, в результате там подтопило дома. В этот же день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС и объявили об эвакуации населения.