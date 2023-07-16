В США решили не пополнять запас кассетных бомб после поставок Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют восстанавливать собственный запас кассетных боеприпасов взамен переданных Украине.

«Наш текущий план — не восстанавливать этот запас», — отметил он в интервью телеканалу NBC News 16 июля, отвечая на соответствующий вопрос.

Салливан уточнил, что вместо переданных указанных снарядов США планируют увеличить запасы 155-миллиметровых снарядов, которые не являются кассетными.

Вместе с тем советник американского президента подчеркнул, что моральный авторитет Соединенных Штатов на фоне решения о передаче этих боеприпасов не пострадал, отметив при этом, что Вашингтону важнее продолжать поддержку Киева, предоставляя ему вооружения. Он также добавил, что американский лидер Джо Байден полон решимости в этом вопросе.

Ранее, 13 июля, Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. До этого, 7 июля, Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

Позднее, 16 июля, президент России Владимир Путин выразил мнение, что к поставкам на Украину кассетных боеприпасов нужно относиться как к преступлению. По его словам, США приняли такое решение «не от хорошей жизни», а так как они испытывают дефицит других боеприпасов.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что передача кассетных боеприпасов обречена на провал. Как отметила дипломат, данное решение не поддержали многие страны и представители США. По ее словам, поставки снарядов угрожают мирному населению и эскалации конфликта.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.