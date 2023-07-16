Подготовка украинских летчиков к управлению истребителями F-16 в странах Евросоюза (ЕС) может начаться уже через две недели. Об этом 16 июля сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения [украинских летчиков] на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — отметил он в комментарии телекомпании CNN.

Ранее, 14 июля, газета Politico сообщила, что европейские страны не приступили к обучению пилотов ВСУ управлять F-16, так как США медлят с официальным разрешением. Однако газета уточнила, что оснований ожидать отказа обучению украинских пилотов от Вашингтона нет.

До этого, 13 июля, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий согласился с мнением главы МИД РФ Сергея Лаврова, отметив, что передача Киеву истребителей F-16 приведет к эскалации украинского конфликта.

16 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Нидерланды наряду с Данией начнут обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 летом. Эти страны возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и вспомогательного персонала.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.