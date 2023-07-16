Путин поздравил работников горно-металлургического комплекса РФ

Президент России Владимир Путин 16 июля поздравил с профессиональным праздником работников горно-металлургического комплекса страны.

Путин отметил, что эта отрасль является одной из ключевых для экономики России.

«От высококвалифицированной, слаженной работы горняков и обогатителей, сталеваров и прокатчиков, представителей других специальностей во многом зависит укрепление отечественного промышленного и оборонного потенциала, индустриальная мощь державы», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Как добавил президент, сегодня работники этой сферы, несмотря на серьезные вызовы, продолжают внедрять современные стандарты, повышать конкурентоспособность продукции и выходить на новые рынки.

День металлурга в России отмечают каждое третье воскресенье июля. В России сегодня около 1 млн металлургов. Это сталевары, кузнецы, прокатчики, литейщики, плавильщики, горняки и многие другие работники, чья деятельность так или иначе связана с черной и цветной металлургией.