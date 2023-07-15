16 июля — День металлурга: когда появился праздник и как его отмечают в 2023 году

Каждое третье воскресенье июля в России отмечают День металлурга. В 2023 году он выпадает на 16-е число. О том, когда появился праздник и кого нужно поздравлять, — в материале «Известий».

День металлурга — 2023: история праздника

Металлургическая отрасль появилась в России в XVII веке под Тулой. К концу XVII века промышленность добилась больших успехов, а ее центр переместился на Урал. Сейчас Россия входит в число главных производителей металлов в мире, прежде всего по выплавке стали и никеля.

Работа металлургов всегда считалась важной и почетной. В сентябре 1957 года был учрежден профессиональный праздник, история которого насчитывает уже более 60 лет. Тогда же постановили праздновать День металлурга в третье воскресенье июля. С тех пор дата не изменилась.

День металлурга — 2023: кого поздравляют

В России сегодня около 1 млн металлургов. Это сталевары, кузнецы, прокатчики, литейщики, плавильщики, горняки и многие другие работники, чья деятельность так или иначе связана с черной и цветной металлургией.

Торжество считают своим преподаватели и студенты профильных вузов, а также ученые, изучающих металлы.

День металлурга — 2023: как отмечают

В России День металлурга с размахом отмечают в крупных городах с промышленными предприятиями — в Челябинске, Магнитогорске, Череповце, Липецке, Верхней Пышме и других, причем в большинстве из них металлургические предприятия градообразующие. Поэтому очень часто праздник отмечают одновременно с Днем города, как, например, в Норильске или Магнитогорске, где находится один из крупнейших промышленных центров страны — Магнитогорский металлургический комбинат.

Так, в Норильске праздничные мероприятия по случаю Дня города и Дня металлурга уже стартовали, но главные события пройдут 15 и 16 июля. В это время состоится традиционный забег «Норникеля» и гала-концерт корпоративного фестиваля «Корпорация звезд» с участием работников компании.

Там, где живут и работают металлурги, День металлурга — праздник не просто корпоративный, а по-настоящему общегородской, и его отмечают все жители.

На самих предприятиях в торжественной обстановке вручают почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» и нагрудный знак. На него могут претендовать работники горячих цехов и основных металлургических агрегатов, которые проработали не менее 15 лет, и другие ветераны сферы со стажем от 20 лет. Еще одна традиция — именно в этот день запускать на заводах новое оборудование.

Подарки металлургам тоже часто дарят соответственно профессии: украшенный болтами и гайками бумажник, многофункциональные инструменты, которые могут служить сразу и отверткой, и напильником, и кусачками для обрезки проводов.

День металлурга — 2023: интересные факты

Металлурги внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, строя танки и производя оружие. Не менее весомой их роль была и в последующем восстановлении страны. В знак признания заслуг работников отрасли и был учрежден праздник. Он традиционно отмечается не только в России, но и в других странах СНГ, например Белоруссии и Казахстане.

В 2020 году Банк России выпустил монету номиналом 10 рублей «Работник металлургической промышленности» серии «Человек труда». На ней изображен металлург в защитной одежде с ковшом и летящими вокруг искрами. Монета пользуется большим спросом не только у тех, кому она посвящена, но и у коллекционеров.

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