В Казахстане два человека пострадали в ДТП с верблюдом
В Казахстане произошло ДТП с участием верблюда. В городе Актау с животным столкнулся автомобиль Infinity.
В результате пострадали два человека, сообщил 15 июля портал Lada.kz.
ДТП произошло на дороге, ведущей к аэропорту. От сильного удара верблюд умер, пострадавших пассажиров госпитализировали.
Водителю иномарки грозит штраф и лишение прав на срок до девяти месяцев. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее, 26 июля, грузовик с лошадьми перевернулся в Карасукском районе Новосибирской области. Погибли как минимум три лошади. Сам водитель не пострадал.