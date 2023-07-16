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В Казахстане два человека пострадали в ДТП с верблюдом

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Фото: t.me/ladakz
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В Казахстане произошло ДТП с участием верблюда. В городе Актау с животным столкнулся автомобиль Infinity.

В результате пострадали два человека, сообщил 15 июля портал Lada.kz.

ДТП произошло на дороге, ведущей к аэропорту. От сильного удара верблюд умер, пострадавших пассажиров госпитализировали.

Водителю иномарки грозит штраф и лишение прав на срок до девяти месяцев. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 26 июля, грузовик с лошадьми перевернулся в Карасукском районе Новосибирской области. Погибли как минимум три лошади. Сам водитель не пострадал.

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