Три лошади погибли в результате ДТП в Новосибирской области
Грузовик с лошадьми перевернулся в Карасукском районе Новосибирской области. Об этом 26 июня сообщил Telegram-канал «ЧП ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК».
Водитель автомобиля «КамАЗ» с полуприцепом, в котором находились лошади, двигался со стороны села Благодатное в сторону Шилово-Курьи. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.
По предварительной информации, погибли как минимум три лошади. Сам водитель не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее, 18 июня, два человека пострадали в результате наезда мотоцикла на теленка на федеральной трассе в Якутии. По данным Госавтоинспекции, 44-летний мужчина управлял мотоциклом в нетрезвом состоянии. Животное погибло на месте происшествия.