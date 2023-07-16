Два крупных месторождения нефти в Ливии возобновили работу после простоя

Простой двух крупнейших месторождений нефти стоил Ливии 340 тыс. баррелей. Но к утру воскресенья работы по добыче нефти на месторождениях Эль-Филь и Эш-Шарара возобновлены, в течение суток их работа выйдет на полную мощность, сообщил в субботу, 16 июля, телеканал Al Hadath.

«Инженеры-нефтяники на ливийском месторождении Эш-Шарара сообщили в субботу вечером, что работа на месторождении частично возобновилась с добычей 30 тыс. баррелей в день из обычных 290 тыс. после остановки работ с четверга. Они добавили, что производство вернется в нормальное русло в воскресенье утром», — сказано в сообщении.

Это произошло после того, как глава Верховного совета племени шейх Аль-Сенусси Аль-Халик объявил в субботу вечером, что бывший министр финансов Фарадж Буматари, арест которого спровоцировал кризис, приведший к закрытию нефтяных месторождений, освобожден. Шейх уточнил, что освобождение произошло по запросу прокуратуры.

Ранее сообщалось, что нефтедобыча на Эль-Филь и Эш-Шарара была остановлена в четверг в знак протеста против задержания Бумтари.

В мае парламент Ливии проголосовал за отстранение от должности главы заседающего в Сирте кабинета министров Фатхи Башаги. Ему также был вынесен вотум недоверия из-за превышения полномочий.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: одно поддерживает ООН, оно возглавляется Абдельхамидом Дбейбой и действует в Триполи. Второе наделено полномочиями палаты представителей (парламента) Ливии и базируется в Сирте. Башаги был избран на пост премьер-министра в правительстве в Сирте в феврале прошлого года, однако не оправдал ожиданий парламента.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что бывшего пакистанского премьер-министра, главу оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость») Имрана Хана арестовали в Исламабаде. Политик был задержан, когда прибыл в здание Высокого суда с целью внести залог по возбужденным против него делам. Вскоре после задержания Хана его партия начала агитировать людей выйти на протесты.