Парламент Ливии проголосовал за отстранение главы кабмина в Сирте Фатхи Башаги

Парламент Ливии проголосовал за отстранение от должности главы заседающего в Сирте кабинета министров Фатхи Башаги. Об этом сообщает канал Al Arabia 16 мая

В отношении него также начато расследование. Кроме того, Башаги был вынесен вотум недоверия из-за превышения полномочий.

Согласно заявлению представителя парламента, исполняющим обязанности главы кабмина назначен Усама Хамад.

Хотя ранее сообщалось, что Башага поручил своему заместителю Али аль-Катрани выполнять обязанности главы кабмина. «Уведомляем вас, что я решил наделить полномочиями главы кабинета министров заместителя главы правительства Али Фарджа аль-Катрани», — говорится в официальном обращении Башаги.

Он направил его в парламент Ливии.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: одно из них поддерживает ООН, оно возглавляется Абдельхамидом Дбейбой и действует в Триполи, второе же наделено полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии и базируется в Сирте. Башаги был избран на пост премьер-министра в правительстве в Сирте в феврале прошлого года, однако не оправдал ожиданий парламента.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что бывшего пакистанского премьер-министра, главу оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость») Имрана Хана арестовали в Исламабаде. Отмечается, что политик был задержан, когда прибыл в здание Высокого суда с целью внести залог по возбужденным против него делам. Вскоре после задержания Хана его партия начала агитировать людей выйти на протесты.