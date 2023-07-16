Российская авиация совершила более 40 вылетов для нанесения ударов по ВСУ

Российская авиация совершила более 40 вылетов и нанесла удары по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и восьми районам сосредоточения живой силы противника. Об этом в воскресенье, 16 июля, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Авиацией группировки выполнены более 40 вылетов, в ходе которых нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск», — сказал он.

Кроме того, по словам Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-мм миномета ВСУ.

Ранее, 15 июля, Савчук сообщил, что при поддержке авиации и артиллерии группировки войск «Центр» было отражено девять атак противника на сватовском и краснолиманском направлениях. Помимо этого, экипажи российских истребителей Су-34 нанесли удар по командно-наблюдательному пункту и трем пунктам временной дислокации украинских сил.

Также в субботу Минобороны России опубликовало кадры уничтожения российскими военными бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах видно, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, обнаруживший двигающийся бронеавтомобиль противника, уничтожил его ударом управляемой ракеты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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