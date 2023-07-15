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На сватовском и краснолиманском направлениях ВС РФ отразили девять атак ВСУ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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На сватовском и краснолиманском направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) российские военные отразили девять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в субботу, 15 июля, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Врагу было нанесено нанесено огневое поражение.

«В результате слаженных действий подразделений, а также при поддержке авиации и артиллерии группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по живой силе и технике <…> ВСУ», — сказал Савчук.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены вражеская гаубица Д-30, самоходная артиллерийская гаубица (САУ) «Гвоздика», боевая машина РСЗО «Град» и расчет миномета.

Также, по заявлению Савчука, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Кременной и Червонопоповки в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Помимо этого, экипажи российских истребителей Су-34 нанесли удар по командно-наблюдательному пункту и трем пунктам временной дислокации украинских сил, отметил Савчук.

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Также в субботу Минобороны России опубликовало кадры уничтожения российскими военными бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах видно, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, обнаруживший двигающийся бронеавтомобиль противника, уничтожил его ударом управляемой ракеты.

В этот же день сообщалось, что военнослужащие артиллерийского расчета Центрального военного округа (ЦВО) из 152-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-20 уничтожили боевую машину пехоты (БМП) противника на краснолиманском направлении.

РФ продолжает проведение спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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