Минобороны России в субботу, 15 июля, опубликовало кадры уничтожения российскими военными бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции на южнодонецком направлении.

На кадрах видно, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, обнаруживший двигающийся бронеавтомобиль противника, уничтожил его ударом управляемой ракеты.

В этот же день сообщалось, что военнослужащие артиллерийского расчета Центрального военного округа (ЦВО) из 152-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-20 уничтожили боевую машину пехоты (БМП) противника на краснолиманском направлении.

14 июля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что артиллерия южной группировки уничтожила две украинские 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и самоходное артиллерийское орудие 2С1 «Гвоздика» в районе Северска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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