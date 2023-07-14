Расчет ТОС «Солнцепек» уничтожил боевиков ВСУ в районе Курдюмовки

Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» разгромил скоплениям живой силы украинских войск в районе Курдюмовки (Артемовский район Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил 14 июля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесено поражение по скоплениям живой силы 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка», — приводит его слова «РИА Новости».

Астафьев добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия южной группировки уничтожила две 152-миллиметровых гаубицы Д-20 и самоходное артиллерийское орудие 2С1 «Гвоздика» в районе Северска.

В этот же день начальник пресс-центра южной группировки доложил о том, что попытка наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР была пресечена спецназом группировки «Юг». В плен были взяты двое украинских военных.

Днем ранее, 13 июля, Астафьев сообщал, что военнослужащие группировки войск «Юг» отразили восемь атак ВСУ на двух направлениях в зоне спецоперации. Он отметил, что российская авиация нанесла по противнику удары с воздуха в районе Богдановки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.