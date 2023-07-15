Артиллеристы ЦВО метким выстрелом гаубицы Д-20 уничтожили БМП противника

Военнослужащие артиллерийского расчета Центрального военного округа (ЦВО) из 152-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-20 уничтожили боевую машину пехоту (БМП) противника на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 15 июля показало, как это было.

«Стреляли по Bradley американского производства, но в основном — живая сила, которая мелкими группами прячется в лесополосах, ДРГ (диверсионно-разведывательные группировки. — Ред.), колонны техники, которые прощупывают нашу оборону на прорыв, по ней мы и отрабатываем», — рассказал командир орудия с позывным Сармат

В ходе боевой работы артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов поразили обнаруженное скопление техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корректировка точности огня орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить технику противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 12 км, пояснили в Минобороны.

«Попадали по иностранной технике на данном участке достаточно много. Как нам говорят, тут в основном ходят Bradley американского производства, но они долго не живут. Мы попадаем и всё равно устраняем. И за это, конечно, поощряют. Денежное довольствие приходит за единицу техники, награды многие уже получили, ценят нашу работу», — поделился старший наводчик орудия с позывным Прицел.

12 июля корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как гаубицы бьют по целям ВСУ в зоне спецоперации. Справиться с гаубицей может небольшое количество бойцов: один из них заводит снаряд в ствол гаубицы и происходит выстрел.

В конце июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков, показал работу военнослужащих с гаубицами Д-30 в Запорожской области. Они нанесли успешные удары по украинской военной технике.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.