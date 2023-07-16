Устроившего стрельбу в Кудрово таксиста объявили в розыск

Личность таксиста, который ранил троих человек, устроив стрельбу в Ленинградской области, была установлена в воскресенье, 16 июля.

По данным «Известий», им оказался 30-летний мужчина. Он был объявлен в розыск.

Всего в конфликте участвовали четыре человека. Трое из них — пострадавшие. 47-летний мужчина получил травму глаза, а 24-летний — перелом челюсти. Личность третьего не установлена.

Им всем была оказана медицинская помощь.

О трех пострадавших при стрельбе в Кудрово стало известно ранее, 15 июля. По словам очевидцев, на пересечении Английской улицы и Европейского проспекта между таксистами разгорелся конфликт, который закончился стрельбой.