Три человека пострадали при стрельбе в Кудрово

В Ленинградской области три человека пострадали при стрельбе. Об этом очевидцы рассказали «Известиям» в субботу, 15 июля.

По словам очевидцев, на пересечении Английской улицы и Европейского проспекта между таксистами разгорелся конфликт, который закончился стрельбой.

В результате стрельбы пострадали трое мужчин.

«Одного ранили в глаз, второго — в шею. Еще один пострадавший получил ранение туловища», — рассказал один из свидетелей. Он отметил, что оружие было не боевое.

Ранее, 9 июня, семь человек, в том числе шестеро детей, пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в парке у озера в Анси. Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний беженец из Сирии.