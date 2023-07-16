Сальдо заявил о взятии под контроль ВС РФ самого важного участка у Антоновского моста

Российские военнослужащие зачистили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли под контроль самый важный участок у Антоновского моста. Об этом в воскресенье, 16 июля, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«У Антоновского моста остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру и зажаты между рекой и болотами. Территория, где мост соединяется с сушей, от них зачищена», — сказал он ТАСС.

Сальдо отметил, что данный участок — самый важный в тактическом плане. Только оттуда можно развить наступление вглубь побережья. Теперь он находится под полным контролем российских войск.

Также врио губернатора Херсонской области добавил, что на этом пятачке у моста и на дачах ВСУ потеряли не менее сотни боевиков убитыми и еще больше ранеными. Кроме того, по его словам, к этому числу необходимо добавить боевиков, уничтоженных ВС РФ на правом берегу Днепра и утонувших в реке при переправах.

Ранее, 15 июля, Сальдо заявил, что планы украинских командиров, которые намеревались извлечь выгоду из ситуации после устроенного ими же подрыва Каховской гидроэлектростанции, не увенчались успехом. Он также добавил, что российские военные в настоящее время контролируют наибольшую часть островов в дельте реки.

До этого, 14 июля, Минобороны показало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» по позициям националистов в Херсонской области. На кадрах можно увидеть, как артиллеристы-десантники препятствуют попыткам ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра.

13 июля Сальдо заявил, что попытки украинских войск высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста заканчиваются их методичным уничтожением. Он уточнил, что переброска небольших групп в район Антоновского моста бесполезна, так как большая часть лодок уничтожается артиллерией еще на воде.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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