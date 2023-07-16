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Сальдо заявил о взятии под контроль ВС РФ самого важного участка у Антоновского моста
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Сальдо заявил о взятии под контроль ВС РФ самого важного участка у Антоновского моста

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Российские военнослужащие зачистили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли под контроль самый важный участок у Антоновского моста. Об этом в воскресенье, 16 июля, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«У Антоновского моста остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру и зажаты между рекой и болотами. Территория, где мост соединяется с сушей, от них зачищена», — сказал он ТАСС.

Сальдо отметил, что данный участок — самый важный в тактическом плане. Только оттуда можно развить наступление вглубь побережья. Теперь он находится под полным контролем российских войск.

Также врио губернатора Херсонской области добавил, что на этом пятачке у моста и на дачах ВСУ потеряли не менее сотни боевиков убитыми и еще больше ранеными. Кроме того, по его словам, к этому числу необходимо добавить боевиков, уничтоженных ВС РФ на правом берегу Днепра и утонувших в реке при переправах.

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Ранее, 15 июля, Сальдо заявил, что планы украинских командиров, которые намеревались извлечь выгоду из ситуации после устроенного ими же подрыва Каховской гидроэлектростанции, не увенчались успехом. Он также добавил, что российские военные в настоящее время контролируют наибольшую часть островов в дельте реки.

До этого, 14 июля, Минобороны показало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» по позициям националистов в Херсонской области. На кадрах можно увидеть, как артиллеристы-десантники препятствуют попыткам ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра.

13 июля Сальдо заявил, что попытки украинских войск высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста заканчиваются их методичным уничтожением. Он уточнил, что переброска небольших групп в район Антоновского моста бесполезна, так как большая часть лодок уничтожается артиллерией еще на воде.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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