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Сальдо заявил о провале плана ВСУ воспользоваться катастрофой на Каховской ГЭС

Сальдо: планы ВСУ воспользоваться катастрофой на Каховской ГЭС провалились
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Планы украинских командиров, которые намеревались извлечь выгоду из ситуации после устроенного ими же подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), не увенчались успехом. Об этом 15 июля заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Планы командования вооруженных формирований киевского режима воспользоваться ситуацией после устроенной им катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились. Оперативная обстановка на ЛБС (линии боевого соприкосновения. — Ред.) стала более выгодной для наших военных», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Врио главы региона сообщил, что обсудил ситуацию с командованием группировки войск «Днепр», которая за последние месяцы дала противнику существенный отпор. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери «особенно среди подготовленного личного состава, который использовался для действий на левом берегу Днепра», отметил он.

Также Сальдо добавил, что российские военные в настоящее время контролируют наибольшую часть островов в дельте реки.

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Ранее, 13 июля, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал на Каховской ГЭС спустя чуть больше месяца с момента ее подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ), показал следы разрушений. Главный зал там пробит насквозь, большая часть станции разрушена. При этом боевики продолжают обстреливать территорию.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен 6 июня, в результате разрушения гидроэлектростанции произошел неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. По факту разрушения станции было возбуждено уголовное дело о теракте.

10 июля корреспондент «Известий» Даниил Левин рассказал, что ВС РФ дополнительно укрепили оборонные рубежи у высохшего водохранилища. По словам командира роты с позывным Стерх, основная задача бойцов — защита береговой линии Днепра и пресечение попыток вражеских диверсантов высадиться в этом районе.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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