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Блогер рассекретил необычное блюдо в меню главы минфина США Йеллен в КНР

CNN: глава минфина США Йеллен в Китае могла попробовать галлюциногенные грибы
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Фото: Global Look Press/CNP/Rod Lamkey
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Китайский фуд-блогер, оказавшийся в день прилета американской делегации во главе с министром финансов США Джанет Йеллен в том же ресторане, проходя мимо ее стола, рассмотрел, что заказала американская гостья. Помимо «очень домашних» блюд он заметил грибы Jian Shou Qing (цзянь шоу цин), считающиеся опасными из-за галлюциногенных свойств, пишет 15 июля CNN.

Министр Йеллен выбрала ресторан Yi Zuo Yi Wang («Вход и выход»), который специализируется на юньнаньской кухне, популярной на юго-западе Китая, граничащего с Вьетнамом, Лаосом и Мьянмой. Помощник министра финансов подтвердил CNN, что Йеллен действительно обедала в ресторане и получила большое удовольствие от всего, включая блюда с грибами.

Загадочный гриб цзянь шоу цин (в переводе «видеть синеющим в руке») получил свое название из-за одной особенности: внутренняя поверхность грибов синеет, когда на них надавливают, в том числе в процессе нарезки. Общепринятое мнение заключается в том, что грибы необходимо полностью проварить, чтобы избавить от галлюциногенных свойств.

В ресторане, где обедала министр финансов США, заверили, что все блюда были приготовлены должным образом и хорошо прожарены.

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Глава министерства финансов США Джанет Йеллен прибыла в Пекин в четверг, 6 июля. Ее визит продлился с 6 по 9 июля. Она встретилась с должностными лицами КНР высокого ранга.

8 июля Bloomberg со ссылкой на американское ведомство сообщило, что Йеллен провела пятичасовые переговоры с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном в Пекине. Это стало первым углубленным обменом мнениями между ведущими экономическими политиками стран.

9 июля на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР она заявила, что американо-китайские отношения после серии переговоров должностных лиц высшего звена обеих стран находятся на «более прочной основе». Йеллен добавила, что власти обеих стран серьезно относятся к двусторонним отношениям даже в случае серьезных разногласий между властями государств.

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