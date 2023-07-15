ЦПВС зафиксировал пять нарушений воздушного пространства Сирии коалицией США

Российские военнослужащие в Сирии за прошедшие сутки зафиксировали пять нарушений воздушного пространства страны истребителями и беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) международной коалиции, возглавляемой США. Об этом в субботу, 15 июля, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано пять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и одним БПЛА MQ-1C коалиции», — сообщил Гуринов в ходе брифинга.

Он отметил, что подобные инциденты создают предпосылки происшествий с участием гражданских судов, совершающих регулярные рейсы.

Кроме того, замруководителя ЦПВС в Сирии заявил, что со стороны международной коалиции за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

За последние дни так называемая коалиция регулярно нарушает протоколы деконфликтации и проводит опасные воздушные маневры. 13 июля Гуринов сообщил, что она 13 раз нарушала протоколы деконфликтации, а днем ранее в районе Эт-Танф провела учения с использованием средств ПВО.

11 июля российские военные в Сирии за сутки зафиксировали девять нарушений воздушного пространства со стороны возглавляемой США группировки. Случаи нарушения механизма деконфликтации были связаны с полетами беспилотных летательных аппаратов коалиции.

7 июля военное ведомство сообщило, что из-за приближения беспилотников возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в Сирии у российских самолетов сработали бортовые комплексы обороны, произошел отстрел ложных тепловых целей.