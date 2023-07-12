ЦПВС зафиксировал девять нарушений воздушного пространства Сирии коалицией США

Российские военные в Сирии за сутки зафиксировали девять нарушений воздушного пространства Сирийской Арабской Республики самолетами возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции». Об этом во вторник, 11 июля, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов во время брифинга.

По его словам, случаи нарушения механизма деконфликтации были связаны с полетами беспилотных летательных аппаратов коалиции. В восьми случаях это был район с закрытым воздушным пространством на совместные российско-сирийские учения.

Всего за время совместных российско-сирийских учений было зафиксировано 55 недеконфликтованных полетов БПЛА возглавляемой США коалиции. Так же ЦПВС зафиксировали десять опасных сближений беспилотников с российскими самолетами, а также четыре случая воздействия их систем наведения, которые привели к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны летательных аппаратов ВКС России.

Ранее, 9 июля, в Сирии было зафиксировано 12 нарушений США протоколов деконфликтации в небе над Сирией. Восемь из них произошли в районе, закрытом для полетов из-за учений России и САР. Гуринов подчеркнул, что воздушное пространство продолжают нарушать и в других регионах арабского государства.

7 июля военное ведомство сообщило, что из-за приближения беспилотников возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции» в Сирии у российских самолетов сработали бортовые комплексы обороны, произошел отстрел ложных тепловых целей.

6 июля контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция в Сирии за прошедшие сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с учениями Воздушно-космических сил России и ВВС САР.