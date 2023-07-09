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В Сирии зафиксировано 12 нарушений США протоколов деконфликтации

ЦПВС: за сутки зафиксировано 12 случаев нарушения меморандума коалицией США в Сирии
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Jason Grabiec
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Российские военные сообщили о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в небе над Сирией со стороны возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, восемь из них произошли в районе, закрытом для полетов из-за учений России и САР. Об этом 9 июля сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«За сутки зафиксировано 12 случаев нарушений со стороны беспилотных летательных аппаратов так называемой «международной антитеррористической коалиции», из них восемь — в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений», — сказал он.

Кроме того, Гуринов добавил, что случаи нарушения воздушного пространства продолжаются и в других регионах арабского государства.

По данным контр-адмирала, за первые шесть месяцев текущего года было зафиксировано 1602 нарушения воздушного пространства САР со стороны американской коалиции в районе Эт-Танф. В этом же районе за прошедшие сутки, 9 июля, коалицией были совершены четыре нарушения пространства в небе над Сирией двумя парами истребителей F-16.

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Накануне в Минобороны РФ выразили беспокойство по поводу нарушений протоколов деконфликтации в небе над Сирией со стороны возглавляемой США коалиции в Сирии, отметив девять таких зафиксированных случаев за минувшие сутки.

7 июля военное ведомство сообщило, что из-за приближения беспилотников возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в Сирии у российских самолетов сработали бортовые комплексы обороны произошел отстрел ложных тепловых целей.

6 июля контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция в Сирии за прошедшие сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с учениями Воздушно-космических сил России и ВВС САР.

Кроме того, в этот день Минобороны России сообщило о начавшихся совместных учениях ВКС России и ВВС САР в Сирии, в ходе которых отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства арабской республики. Уточняется, что учения продлятся до середины июля.

Ранее, 4 июля, Россия также выражала обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников американской коалиции в Сирии.

1 июля Гуринов указал, что авиация и БПЛА международной антитеррористической коалиции за июнь 315 раз нарушили безопасность полетов в САР.

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