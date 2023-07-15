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Маск назвал лицемерием решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине

Маск о поставках кассетных боеприпасов Украине: судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 15 июля заявил, что поставка Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву является лицемерным поступком.

По его словам, США всегда осуждали тех, кто использует кассетные боеприпасы, однако сами передали снаряды для их применения в зоне боевых действий.

«Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», — прокомментировал Маск решение Соединенных Штатов на своей странице в Twitter.

Помимо этого, американский предприниматель указал на негативные последствия поставок Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что «ничего хорошего из этого не выйдет».

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13 июля Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. До этого, 7 июля, президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что передача кассетных боеприпасов обречена на провал. Это решение не поддержали многие страны и представители США, отметила дипломат. По ее словам, поставки этих снарядов угрожают мирному населению и эскалации конфликта.

Так, 11 июля город Токмак Запорожской области уже был обстрелян кассетными боеприпасами. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Еще 7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверял, что Вашингтон получил от украинской стороны письменные гарантии, что эти снаряды якобы будут применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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